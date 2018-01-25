محافظ دمياط يتابع أعمال إنشاء غرفة تحكم بكاميرات المراقبة لشوارع المحافظة

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، واللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط غرفة التحكم الخاصة بكاميرات المراقبة، والتى سيتم تركيبها بشوارع المحافظة، لمتابعة أعمال الإنشاء الخاصة بالغرفة، حيث أكد المحافظ أنه ولأول مرة فى المحافظة يتم عمل نظام مراقبة متكامل لأحكام السيطرة الأمنية ولمتابعة التحركات المشبوهة للسيارات والدرجات النارية والتغلب على الاختناقات المرورية وأى مشاكل أخرى.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أن غرفة التحكم هذه تم إنشائها بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه، والتى سيتم افتتاحها فى أول مارس من العام الحالى سيتم عملها على ثلاث مراحل المرحلة الأولى اعتبارا من مدخل دمياط من ناحية طريق بورسعيد إلى مدخل دمياط الجديدة، مرورًا بطريق رأس البر والمرحلة الثانية والثالثة ستغطى كفر سعد وفارسكور والزرقا و طريق دمياط المنصورة وكافة ربوع المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه يتم الآن متابعة أعمال تركيب الأجهزة بعد مراعاة المواصفات الخاصة لها وسيتم تركيب باقى الأجهزة بعد إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى لها.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها المحافظ لمقر قوات الأمن بدمياط احتفالا بالذكرى الـ66 بأعياد الشرطة، والتى رافقه فيها اللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد.