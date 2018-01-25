محافظ تعز: كابوس الإرهاب الحوثي فى طريقه إلى مزبلة التاريخ

محافظ تعز: كابوس الإرهاب الحوثي فى طريقه إلى مزبلة التاريخالخميس، 25 يناير 2018 06:57 م
القوات اليمنية
كتب أحمد سامح
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أفادت قناة سكاى نيوز عربية، بنبأ عاجل، بأن أمين احمد محمود، محافظ تعز، أعلن أن الجيش الوطنى اليمنى على وشك تنفيذ عملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف لتحرير المحافظة.
كما دعا محافظ تعز، ابناء المحافظة الموجودين فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش الوطنى خلال العملية العسكرية، مضيفاً: "كابوس الإرهاب الحوثى فى طريقه إلى مزبلة التاريخ وهناك فجر جديد ومستقبل زاه يليق بالتضحيات والطموح فى طريقه إلى الشروق".
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