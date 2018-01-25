video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محافظ تعز: كابوس الإرهاب الحوثي فى طريقه إلى مزبلة التاريخ

الخميس، 25 يناير 2018 06:57 م
محافظ تعز: كابوس الإرهاب الحوثي فى طريقه إلى مزبلة التاريخ القوات اليمنية


كتب أحمد سامح
إضافة تعليق

أفادت قناة سكاى نيوز عربية، بنبأ عاجل، بأن أمين احمد محمود، محافظ تعز، أعلن  أن الجيش الوطنى اليمنى على وشك تنفيذ عملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف لتحرير المحافظة.

 

كما دعا محافظ تعز، ابناء المحافظة الموجودين فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش الوطنى خلال العملية العسكرية، مضيفاً: "كابوس الإرهاب الحوثى فى طريقه إلى مزبلة التاريخ وهناك فجر جديد ومستقبل زاه يليق بالتضحيات والطموح فى طريقه إلى الشروق".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحوثيين يحظرون 35 وكالة دولية ومنظمة إغاثة من العمل فى اليمن

سفير صنعاء بمصر: كلمة "قطان" عن اليمن عكست حرص السعودية على دعم الاستقرار

رئيس اليمن فى رسالة شكر للتحالف: ما يدمره الحوثيون وإيران تعيد المملكة بناءه

تعز

اليمن

أمين احمد محمود

الحوثيين

قوات التحالف



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة