محافظ الوادى الجديد يشدد على ضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة مراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المطروحة أمام المواطنين وتاريخ الإنتاج وضبط الأسعار بجميع أسواق المحافظة والمرور الدورى عليها من خلال لجان تضم (الشئون الصحية – التموين – البيطرى – الوحدة المحلية).

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة الذى تم انعقاده اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة السيد المحافظ وبحضور اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة ومسئولى جهاز المحافظة التنفيذى.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يوفر فرص عمل للشباب ابناء المحافظة وكذلك سرعة الانتهاء من اجراءات الظهير الزراعى بمختلف قرى ومدن المحافظة والبدء فى مراحل التنفيذ .

كما وجه المحافظ بتحديد توقيتات لإنهاء المشروعات الجارى تنفيذها على ارض المحافظة ووضع لافتات على جميع الأراضى الفضاء والمبانى الخاصة بمختلف الجهات الحكومية، وذلك لتحديد ولاية كل جهة وتوفير محول كهرباء لقرى الاربعين وتشكيل لجنة من الإسكان والوحدة المحلية لمركز باريس لإعداد تقرير متكامل عن مدرسة الاربعين والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ كافة قرارات الإزلة بجميع مراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين على أرض الدولة .

كما وجه الزملوط بإعداد خطة تنفيذية لتوضيح ما يتم من أعمال من خلال صندوق استبقوا الخيرات بالمساجد وسرعة تسليم الــ50 منزلا ريفيا بقرى جناح لمستحقيها كمرحلة أولى على أن يتم تسليم باقى المنازل فور الانتهاء من جميع الأعمال بها.