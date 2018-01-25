محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول

القليوبية حسن عفيفي

قدم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، التهنئة للواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية - مدير أمن القليوبية - ووضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمبنى قوات الأمن.

كما قدم عشماوى التهنئة للقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 لعيد الشرطة تلك الذكرى التى شهدت أهم معركة شعبية فى تاريخ مصر المعاصر معركة الصمود والتحدى ضد الاحتلال الإنجليزى آنذاك معركة يطلقون عليها أهالى الإسماعيلية،هى المعركة التى واجهت فيها قوات البوليس المصرى ومعهم الفدائيون من أبناء منطقة القناة بأسلحة خفيفة دبابات ومدفعيات الإنجليز أمام مبنى البستان "مبنى مديرية الأمن حاليا" من فجر يوم الجمعة 25 يناير حتى غروب الشمس استشهد فى هذه المعركة 56 شهيدا وأصيب 80 مصريا.

خلال الاحتفال تم تقديم عروض عسكرية لقوات الصاعقة وشمل العرض المهارات وكمال الاجسام ورماية بالخرطوش بالاضافة الى عروض للمشاة واصطفاف القوات.