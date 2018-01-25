محافظ القليوبية يتفقد النوادى المقامة على نهر النيل لإقامة ممشى للمواطنين

محافظ القليوبية يتفقد النوادى المقامة على نهر النيل لإقامة ممشى للمواطنينالخميس، 25 يناير 2018 05:56 م
جانب من الجولة
القليوبية حسن عفيفي
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قام اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم الخميس بجولة لتفقد آخر المستجدات فى إخلاء 10 أمتار من نقطة خط التهذيب للنوادى المقامة على نهر النيل لإقامة ممشى يكون متنفسًا للمواطنين.
صرح المحافظ، خلال بيان إعلامى إن نهر النيل ملك لكل المواطنين بالمحافظة وليس حكرا على أحد ولكل مواطن حق التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية له دون أى قيود أو شروط أو مقابل رسوم مالية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب النوادى والمنشآت المقامة على نهر النيل بالانتهاء من إخلاء 10م من نقطة خط التهذيب ورصفها بـ"البلاط الانترلوك" وإنارتها وذلك بتكلفة بسيطة ليكون ممشى ومتنفسًا لبسطاء المواطنين وسيتم افتتاح الممشى فى يونيو المقبل.
ويذكر أن عشماوى عقد اجتماع مع أصحاب النوادى والمنشآت المقامة على نهر النيل فى مدن بنها والقناطر الخيرية وكفر شكر وشبرا الخيمة، حيث أكد خلال الاجتماع أنه تم عرض الأمر على المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وأمر بالانتهاء من إخلاء 10 متر من نقطة خط التهذيب طبقًا لما اقرته اللجنة المشكلة من مركز بحوث المياه بوزارة الرى، وخلال الاجتماع اتفق عشماوى مع جميع الحاضرين من أصحاب حق الانتفاع لهذه الأماكن والمستأجرين على الإخلاء فى الموعد المحدد وإقامة ممشى على النيل على أن يتم الانتهاء منها خلال 6 شهور.
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