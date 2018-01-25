محافظ القليوبية يتفقد النوادى المقامة على نهر النيل لإقامة ممشى للمواطنين





القليوبية حسن عفيفي

قام اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم الخميس بجولة لتفقد آخر المستجدات فى إخلاء 10 أمتار من نقطة خط التهذيب للنوادى المقامة على نهر النيل لإقامة ممشى يكون متنفسًا للمواطنين.

صرح المحافظ، خلال بيان إعلامى إن نهر النيل ملك لكل المواطنين بالمحافظة وليس حكرا على أحد ولكل مواطن حق التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية له دون أى قيود أو شروط أو مقابل رسوم مالية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب النوادى والمنشآت المقامة على نهر النيل بالانتهاء من إخلاء 10م من نقطة خط التهذيب ورصفها بـ"البلاط الانترلوك" وإنارتها وذلك بتكلفة بسيطة ليكون ممشى ومتنفسًا لبسطاء المواطنين وسيتم افتتاح الممشى فى يونيو المقبل.