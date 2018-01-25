محافظ القاهرة يشهد غدا فعاليات حملة"خليك زلا آدم" فى حى النزهة

محافظ القاهرة يشهد غدا فعاليات حملة"خليك زلا آدم" فى حى النزهةالخميس، 25 يناير 2018 02:56 م
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
أ ش أ
إضافة تعليق
يشهد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة غدا عقب صلاة الجمعة فعاليات مبادرة " خليك زي آدم.. ماترميش حاجة على الأرض" التى ينظمها حى النزهة بالتعاون مع عدد من طلاب المدارس وشباب المنطقة والجمعيات الأهلية، أمام مشروع مصر بشارع أنقرة ـ النزهة.
يذكر أن حملة " خليك زى آدم "، مبادرة توعوية أطلقتها محافظة القاهرة بداية الشهر الجارى، وقد تم اختيار اسم آدم وهو اسم أبو الخليقة ويطلق على كافة البشر دون النظر إلى دين أو جنس أو سن وأطلق على شخصية ابتكاريه لطفل يوجه رسالة لجميع الأعمار السنية بأهمية الحفاظ على نظافة الشارع.
إضافة تعليق
السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"
صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة