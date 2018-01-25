محافظ القاهرة يشهد غدا فعاليات حملة"خليك زلا آدم" فى حى النزهة

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يشهد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة غدا عقب صلاة الجمعة فعاليات مبادرة " خليك زي آدم.. ماترميش حاجة على الأرض" التى ينظمها حى النزهة بالتعاون مع عدد من طلاب المدارس وشباب المنطقة والجمعيات الأهلية، أمام مشروع مصر بشارع أنقرة ـ النزهة.

يذكر أن حملة " خليك زى آدم "، مبادرة توعوية أطلقتها محافظة القاهرة بداية الشهر الجارى، وقد تم اختيار اسم آدم وهو اسم أبو الخليقة ويطلق على كافة البشر دون النظر إلى دين أو جنس أو سن وأطلق على شخصية ابتكاريه لطفل يوجه رسالة لجميع الأعمار السنية بأهمية الحفاظ على نظافة الشارع.