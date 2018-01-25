محافظ الجيزة: الانتهاء من شفط مياه الأمطار بالشوارع

محافظ الجيزة: الانتهاء من شفط مياه الأمطار بالشوارعالخميس، 25 يناير 2018 07:59 م
شفط مياه الامطار بشوارع الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن شركة مياه الشرب بالجيزة، وهيئة النظافة، إنتهو من شفط مياه الأمطار التى تجمعت بالشوارع، وذلك من خلال الدفع بـ 24 سيارة شفط، للعمل على سحب مياه الأمطار من مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق ومحور 26 يوليو والشوارع الرئيسية بنطاق أحياء الجيزة وطريق مصر اسكندرية الصحراوى وميدان الرماية والمنطقة الأثرية بالهرم وشوارع السودان والهرم وفيصل والجامعة والنهضة واحمد عرابى وجامعة الدول العربية وشارع النيل الجيزة.
وكانت محافظة الجيزة، أعلنت حالة الطوارئ عقب الأمطار التى شهدتها البلاد اليوم، حيث تم الدفع بالعديد من المعدات وسيارات شفط المياه من الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالشوارع لشفط تجمعات المياه.
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