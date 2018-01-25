محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رصف طريق وادى القمر بالعجمى

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رئيس حى العجمى والقائمين على التنفيذ مشروع رصف شارع السد العالى بمتابعه أعمال وضع طبقه الأساس بشارع السدالعالى وطريق وادى القمر وبتكثيف العمل فى الطريق، لسرعة الانتهاء من التنفيذ، والالتزام ببرنامج زمنى محدد مؤكداً أنه سيتابع أعمال الانتهاء وما يتم إنجازه بصفة مستمرة، مشددا على تذليل كافة العقبات التى تعوق عملية التنفيذ.

وشدد المحافظ على علاء يوسف رئيس الحى بمتابعة أعمال صب الجزيرة الوسطى بشارع السد العالى بوادى القمر وأعمال تطوير شارع السد العالى بصب بلاط الخرسانية، مشدداً على ضرورة وضع خطة مرورية كاملة لتنظيم العمل بالطريق عقب الانتهاء من الأعمال، وتشديد الرقابة المرورية على سيارات النقل الثقيلة منعا لإعاقتها المرور أو حدوث أى تكدس مرورى بالمنطقة.

وأوضح سلطان أن هذا يأتى فى إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بها والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات على الطرق السريعة غرب الإسكندرية، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين فى منطقة العجمى والساحل الشمالى.