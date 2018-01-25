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مجلس الأمن يتوعد مالى بعقوبات حال عدم تنفيذ اتفاق السلام

الخميس، 25 يناير 2018 07:16 ص
مجلس الأمن يتوعد مالى بعقوبات حال عدم تنفيذ اتفاق السلام مجلس الأمن الدولى - أرشيفية


أ ف ب
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أعطى مجلس الأمن الدولى، الأربعاء، جميع الأطراف فى مالى مهلة حتى أواخر مارس من أجل أن يُظهروا تقدّمًا فى تنفيذ اتفاق السلام الموقع فى العام 2015 وإلّا فإنّهم سيتعرّضون لعقوبات بسبب عرقلة هذا الاتفاق.

وتبنى أعضاء المجلس الخمسة عشر اعلانًا أعدّته فرنسا، يُعرب عن "شعور مشترك بنفاد الصبر إزاء التأخيرات المستمرة" فى تنفيذ اتفاق السلام.

وبحسب الإعلان فإنّ أعضاء المجلس "يعتزمون مراقبة الوضع عن كثب والردّ بالطُرق المناسبة إذا لم يفِ الاطراف بالتزاماتهم" بنهاية مارس.

وفى 21 ديسمبر 2017، أعلن الجيش المالى أنه قتل خمسة إرهابيين وأنه خسر أحد جنوده خلال محاولته صد هجوم قرب نيونو وسط البلد.

 

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