مباحث المرور تضبط عصابة تخصصت فى تزوير مستندات ترخيص سيارات المعاقين





كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط قسم مباحث المرور، من ضبط "ماجدة م إ" 58 سنة، ربة منزل (معاقة)، و"محمد ع ح" 34 سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات وقطع الغيار وصاحب معرض لبيع وتجارة السيارات المجهزة طبيا، أثناء تواجدهما بمجمع تراخيص مرور البساتين، لإنهاء إجراءات تراخيص سيارة "مجهزة طبياً" بموجب بطاقة رقم قومى باسم الأولى، والذى تبين أنها (مزورة).

وبمواجهتهما اعترفت الأولى بترخيص السيارة لصالح المتهم الثانى مقابل مبلغ 5000 جنيه، وتحصلها منه على بطاقة الرقم القومى المزورة المضبوطة بحوزتها.

وبمواجهة المتهم الثانى، أقر بتحصله على بطاقة الرقم القومى المزورة من "أحمد م أ" 36 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "أموال عامة"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير" والمقضى فيها بالسجن عامين، و"نحمده ع ع" 58 سنة، بالمعاش، والمطلوب التنفيذ عليها فى 3 أحكام حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس سنتين و7 أشهر مقابل مبلغ 2000 جنيه، لتسهيل إجراءات الترخيص.

كما تم بإرشاده ضبط المتهمين الثالث والرابعة وبحوزتهما 2 بطاقة رقم قومى مزورين الأولى باسم "حسن خ ح" 35 سنة، ومثبت بها المهنة حاصل على دبلوم ثانوى صنايع، والثانية باسم "مصطفى ك م" 56 سنة، ومثبت بها المهنة حاصل على دبلوم ثانوى صنايع، و35 قومسيون طبى لأشخاص مختلفين من ذوى الاحتياجات الخاصة، و12 شهادة مؤهل دراسى "محو أمية" لأشخاص مختلفين، و16 بطاقة رقم قومى لأشخاص مختلفين مثبت بها مؤهلات دراسية على خلاف الحقيقة، ومبلغ 21900 جنيه، وجميعهم مزورين.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الثانى أيداها، وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية، بالاشتراك مع شخص يدعى "حسام باسوس" بقصد ترويجها على عملائهما، والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وتحرر عن ذلك المحضراللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.