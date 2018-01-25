مؤشر "نيكى" يتراجع مع تضرر المصدرين بصعود الين





رويترز

تراجعت الأسهم اليابانية إلى أقل مستوى فى نحو أسبوعين، اليوم الخميس، مع تضرر المصدرين بصعود الين لكن ارتفاع أسعار الخام رفع أسهم شركات النفط والتعدين.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى منخفضا 1.1 %عند 23669.49 نقطة فى أضعف مستوى إقفال له منذ 12 يناير.

وهوت أسهم شركات معدات النقل لينزل سهم هوندا موتور 1.3% وسوبارو 1.5% فى حين فقد سهم باناسونيك للأجهزة الإلكترونية 2.2 % وأدفانتست لمعدات صناعة الرقائق 2.5 %.

لكن أسهم شركات النفط والتعدين أبلت بلاء حسنا بعد أن سجلت أسعار الخام أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2014 مدفوعة بتراجع مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع العاشر على التوالى واستمرار انخفاض الدولار.

وزاد سهم إنبكس كورب 0.2 % وشركة اليابان للتنقيب عن البترول 2% وشوا شل سيكيو 1.3%

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1884.56 نقطة.