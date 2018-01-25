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مؤتمر علمى بكفر الشيخ يوصى بتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض الإيدز

الخميس، 25 يناير 2018 12:11 ص
مؤتمر علمى بكفر الشيخ يوصى بتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض الإيدز المؤتمر العلمى الأول بكفر الشيخ عن مرض الايدز


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قالت الدكتورة شيماء عكاشة، منسق المؤتمر العلمى لمرضى الإيدز بكفر الشيخ، إن المؤتمر العلمى الأول لمرضى الإيدز الذى عقد بنقابة الأطباء بكفر الشيخ، يبعث رسالة للمجتمع مفاداها "لا للوصم ولا للتميز.. وأقبل على مريض الإيدز.. تحمى نفسك وتحمى مجتمعك"، مؤكدة أن المؤتمر أوصى بإنشاء مراكز لعلاج الإدمان، وبعقد مؤتمر للتوعية ومكافحة الادمان، كما أوصى بالتعاون مابين مديرية الصحة، والنقابات المهنية " الأطباء، الصيادلة، طب الأسنان "، وكلية الطب بجامعة كفر الشيخ ومديرية الشئون الصحية، لعقد ندوات توعوية وطبية، وأكاديمية للأطباء وللعاملين فى المجال الطبى.

 

وأضافت الدكتورة يارا فهمى سالم استشارى الصحة النفسية بإدارة الطب العلاجى، ومدير إدارة خدمة المواطنين بمديسرية الصحة، لـ " اليوم السابع "، أوصى المؤتمر العلمى الأول للاحتفال باليوم العالمى للإيدز بكفر الشيخ بعقد بروتوكول بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرى فى جميع المنشآت الصحية وتوعية مقدمى الخدمة الطبية وتصحيح المعلومات المغلوطة منها أن مريض الايدز لا يعزل ويتم التعامل معه بالإجراءات القياسية لمكافحة العدوى مثل فيرس بى وفيرس سى.

 

جاء ذلك على هامش تنظيم مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، المؤتمر العلمى الأول لمرضى الإيدز، للاحتفال باليوم العالمى للإيدز، بالتنسيق والتعاون مع نقابتى الأطباء والصيادلة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بنقابة الأطباء بمدينة كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء، والدكتور محمد فهمى، نقيب الصيادلة، والدكتور محمد كمال رزق، مدير إدارة المستشفيات.

 

حاضر فى المؤتمر الدكتور إبراهيم الكباش، استاذ الصحة العامة، وطب المجتمع بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للإشراف على الزمالة المصرية واستشارى HIV، والدكتورة شيماء عكاشة، المنسق العام لليوم العلمى، ومسئول الإيدز، ومدير إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الشئون الصحية، والدكتورة مروة صالح، أخصائى الكلينكال فارماسى، ومساعد مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة يارا فهمى، استشارى الصحة النفسية بإدارة الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية.

 


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