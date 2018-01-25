video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

للتغطية على جرائمها.. وزير خارجية قطر يستغل منابر "دافوس" لاستعطاف العالم

الخميس، 25 يناير 2018 03:53 م
للتغطية على جرائمها.. وزير خارجية قطر يستغل منابر "دافوس" لاستعطاف العالم تميم ووزير خارجية قطر


كتبت - إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

على واقع الأزمات الداخلية التى أصبحت تعانى منها دولة قطر التى تصدير الإرهاب فى المنطقة وتحتضن التنظيمات المسلحة، وتمولها ماليا ولوجستيا، وتعثر إمارة قطر الاقتصادى وتردى الوضع السياسية، لجأ وزير الخارجية القطرى مجددا للاستقواء بالولايات المتحدة، والتعويل على الإدارة الأمريكية على حل الأزمة الخليجية التى اندلعت فى الـ 5 من يونيو العام الماضى.

 

وبحسب تقارير رسمية قطرية، فإن القطاع العام القطرى رفع ودائعه فى البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليار ريال فى ديسمبر الماضى إلى 315.4 مليار ريال، فى الوقت الذى وصلت فيه ديون البنوك القطرية للبنوك خارج البلاد 177.3 مليار ريال ارتفاعا من 176.7 مليار ريال فى نوفمبر الماضى، الأمر الذى دفع محمد بن عبدالرحمن آل ثانى للجوء إلى منابر الإعلام الدولية خلال مشاركته فى متدى "دافوس" الاقتصادى للقيام بمحاولات يائسة لإنقاذ الإمارة من السقوط.

 

 

 

 

وتناول الوزير القطرى، خلال مشاركته فى جلسة عقدت يوم الأربعاء، بعنوان "رؤية مشتركة للعالم العربي"، فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمى بسويسرا، الأزمة الخليجية أمام بلدان العالم، حتى يكسب عبر دموع التماسيح التى يذرفها تعاطف دولى لبلاده، أمام حشد عالمى وتغطية اعلامية كبيرة بالخارج، وللتغطية على جرائم النظام القطرى فى الخارج.

 

وعلى مدار الأشهر السبع الماضية، لايترك تنظيم الحمدين الإرهابى الذى يحكم إمارة قطر، أى منبر إعلامى دولى إلا ولجأت إليه، وذلك بعد أن أطاحت الأزمة الاقتصادية بالإمارة جراء سحب البنوك والمستثمرون من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر السعودية البحرين الإمارات) ودائعها وأموال أخرى من قطر، إضافة إلى المليارات التى يتم ضخها لتمويل الإرهاب فى سوريا والعراق ليبيا لتفتيت لحمة البلدان الخليجية.

 

 

ورغم دعوة وزير الخارجية القطرى، فى كلمته بدافوس للحوار بشأن الأزمة الخليجية، إلا أن المراقبون أكدوا، على أنها مراوغة جديدة من النظام الإرهابى الذى يحكم قطر، أمام إصرار الرباعى العربى على مطالبه، خلال اجتماع تشاورى بالرياض الإثنين الماضى على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن، حيث تمسكوا بالمطالب الـ 13 التى تم طرحها على قطر كشرط رئيسى لعودة العلاقات الطبيعية معها.

 

وكشفت تقارير اقتصادية غربية، عن أن الحكومة القطرية فشلت فى إيقاف حركة نزوح الأموال من البنوك المحلية إلى خارج البلاد، مؤكدة على أن الدوحة ضخت أموالا طائلة فى المصارف المحلية لحمايتها من هروب الإيداعات إلى الخارج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطر تواصل نزيف الأموال.. هبوط الاستثمار الأجنبى المباشر يعصف بأكذوبة متانة الاقتصاد القطرى.. المقاطعة تهز بيئة الأعمال داخل الدوحة.. مؤشر البورصة يواصل تراجعه.. وقطاع النفط يشهد أكبر خسائر فى تاريخ الإمارة

صور.. حلفاء سفك الدم الحرام..قطر ترد الجميل لتركيا بتأييد جرائم "أردوغان" بعفرين السورية.. الدوحة تبرر تدنيس الجيش التركى لـ"أرض الزيتون" بدوافع حفظ الأمن القومى..والأمم المتحدة تحذر: 300 ألف شخص مهددين بالنزوح

أنور قرقاش : قطر تخاطب جمهورها وتنفق "لإقناعهم"

غضب شعبى فى قطر بسبب حفل باريس هيلتون.. مغردون: سود الله وجهك يا تميم

قطر تعانى من هروب ودائع بنوكها المحلية إلى خارج البلاد

قطر

اخبار قطر

اخبار قطر اليوم

وزير خارجية قطر

منتدى دافوس

اخبار العالم

الازمة الخليجية



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة