قفزة جديدة فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 667 جنيهًا للجرام

قفزة جديدة فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 667 جنيهًا للجرامالخميس، 25 يناير 2018 02:25 م
الذهب - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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ارتفع الذهب للمرة الثانية اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، قبل قليل، بعد ارتفاع الأسعار صباح اليوم 4 جنيهات ليكون إجمالى الارتفاع 7 جنيهات، وسجل عيار 21 مستوى تاريخى جديد له عند 667 جنيها.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 : 571.7 جنيه
عيار21 : 667 جنيها
عيار 24 : 762.52
الجنيه الذهب : 5336 جنيها
الأوقية : 1358 دولارا
وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمية، إن سعر المعدن الأصفر زاد فى مصر 2 % خلال أسبوع واحد، تزامنًا مع استمرار التحرك الكبير فى سعر الأوقية العالمية فى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2016.
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