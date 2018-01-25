قفزة جديدة فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 667 جنيهًا للجرام





كتب إسلام سعيد

ارتفع الذهب للمرة الثانية اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، قبل قليل، بعد ارتفاع الأسعار صباح اليوم 4 جنيهات ليكون إجمالى الارتفاع 7 جنيهات، وسجل عيار 21 مستوى تاريخى جديد له عند 667 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 : 571.7 جنيه

عيار21 : 667 جنيها

عيار 24 : 762.52

الجنيه الذهب : 5336 جنيها

الأوقية : 1358 دولارا

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمية، إن سعر المعدن الأصفر زاد فى مصر 2 % خلال أسبوع واحد، تزامنًا مع استمرار التحرك الكبير فى سعر الأوقية العالمية فى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2016.