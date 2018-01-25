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قفزة جديدة فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 667 جنيهًا للجرام

الخميس، 25 يناير 2018 02:25 م
قفزة جديدة فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 667 جنيهًا للجرام الذهب - صورة ارشيفية


كتب إسلام سعيد
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ارتفع الذهب للمرة الثانية اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، قبل قليل، بعد ارتفاع الأسعار صباح اليوم 4 جنيهات ليكون إجمالى الارتفاع 7 جنيهات، وسجل عيار 21 مستوى تاريخى جديد له عند 667 جنيها.

 

أسعار الذهب اليوم:
 

عيار 18 : 571.7 جنيه

عيار21 : 667 جنيها

عيار 24 : 762.52

الجنيه الذهب : 5336 جنيها

الأوقية : 1358 دولارا

 

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمية، إن سعر المعدن الأصفر زاد فى مصر 2 % خلال أسبوع واحد، تزامنًا مع استمرار التحرك الكبير فى سعر الأوقية العالمية فى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2016.

 

 

 

 


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