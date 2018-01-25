قرار وزارى ببدء الدراسة فى كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر





كتب وائل ربيعى

أعلنت جامعة بدر، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أصدر قرارا وزاريا برقم 75 لسنة 2018 بالموافقة على بدء الدراسة فى كلية العلوم السينمائية والمسرحية بالجامعة، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2017/ 2018، الذى يبدأ اعتبارا من السبت 3 فبراير المقبل، وتضمن القرار تحديد الأعداد المقرر قبولها سنويا فى الكلية الجديدة بواقع 400 طالب وطالبة.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن الجامعة أُحيطت علما بقرار الوزير خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى جلسته رقم 63، مشيرا إلى أن الجامعة أنهت استعدادتها لاستقبال الطلبة فى كلية العلوم السينمائية والمسرحية الجديدة، اعتبارا من الفصل الدراسى الجديد، وذلك من حيث الأبنية الأساسية والتجهيزات اللازمة، وتعيين إدارة للكلية وأعضاء لهيئة التدريس، بما يضمن انتظام الدراسة مع أول يوم دراسى.

وأضاف "كمال"، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر أول كلية خاصة فى جامعات مصر والعالم العربى لتدريس فنون السينما والمسرح والفنون التعبيرية والفنون المساعدة فى العمل الفنى، موضحا أنها تمنح درجة البكالوريوس فى العلوم السينمائية والمسرحية، وتجرى الدراسة فيها باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة، متابعا: "الجامعة وقعت اتفاقيات مع جامعتين فى أمريكا، متخصصتين فى تدريس الفنون السينمائية والمسرحية، للاستفادة من خبراتهما".

ومن المقرر أن يتلقى الطلاب كل العلوم السينمائية والمسرحية والفنون المساعدة، ويتخصصون فى أحد الأقسام السبعة بالكلية التى تغطى تخصصات دقيقة فى مجال العلوم السينمائية والمسرحية، وهى أقسام: التمثيل والإخراج المسرحى، والسينما، والوسائط المتعددة، والمناظر والأزياء، والإنتاج الإعلامى والإعلانى، والإخراج التليفزيونى، وفنون الاستعراض، والموسيقى والغناء.