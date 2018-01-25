قافلة لمنظمة خريجى الأزهر تصل أسوان بالتعاون مع وزارة الشباب وبيت الزكاة

وصلت قافلة لمنظمة خريجى الأزهر الشريف إلى محافظة أسوان صباح اليوم الخميس، بتوجيه ورعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة.

عقد أعضاء القافلة اجتماعا فور وصولهم مع قيادات الأزهر الشريف بالمحافظة بمقر كلية الدراسات الإسلامية بأسوان، حضره الدكتور أحمد خليل، عميد الكلية والدكتور نادى محمود حسن عميد الكلية الأسبق، الشيخ أحمد عبد الحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية، الشيخ إبراهيم على مدير وعظ أسوان، الشيخ محمود فخرى، مدير الثقافة والإرشاد بمديرية أوقاف أسوان، وعدد من العلماء، لبحث الترتيبات النهائية والاستعدادات للقافلة.

أكد الحضور أن شعب محافظة أسوان يتقدمون بالترحيب والتقدير لأعضاء القافلة خاصة وأنها تضم كوكبة من العلماء الذين قطعوا مسافة أكثر من ألف كيلو، مضفين أن أبناء اسوان تواقين للاستفادة بالإضافة للوعى والثقافة الدينية، حاضنة للعلماء يحبون ويقدرون الأزهر ويجعلونه الكعبة التى يتوجهون إليها فى دينهم ودنياهم.

وعقب الاجتماع شارك الوفد مع القيادات التنفيذية بالمحافظة الاحتفال بعيد الشرطه المصرية.

يذكر أن قافلة خريجى الأزهر تضم عددًا من كبار علماء الأزهر الشريف وممثلين للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وممثلين للجهات المشاركة، وعدد كبير من الطلاب الوافدين من دول حوض النيل، فضلاً عن عدد من ممثلى شباب المحافظات الحدودية والقبائل.

تأتى القافلة تعاون مثمر مع وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة مصر الخير وهيئة تنشيط السياحة، ومجمع البحوث الإسلامية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.