فيديو.. بالشمسية والكرتونة .. هكذا يحتمى المواطنون من مياه الامطار

فيديو.. بالشمسية والكرتونة .. هكذا يحتمى المواطنون من مياه الامطارالخميس، 25 يناير 2018 02:04 م
الحمايه من الامطار
أسامة طلعت
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تساقطت الامطار غزيرة صباح اليوم الخميس تزامنا مع احتفالات اعياد الشرطة الذى قضى رجالها عيدهم فى تأمين المواطنين وكان بطل المشهد الشمسية او الكرتونة، والتى استخدمها المواطنون للوقاية والحماية من الامطار
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