غرفة الصناعات اليدوية تعد خطة لتطوير صناعة الخزف فى "فانوس" بالفيوم

غرفة الصناعات اليدوية تعد خطة لتطوير صناعة الخزف فى "فانوس" بالفيومالخميس، 25 يناير 2018 03:43 م
صناعة الخزف - أرشيفية
كتبت دانه الحديدى
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قالت رودينة فريد، المدير التنفيذى لغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعد خطة متكاملة لعمل مشروع لإحياء الحرف اليدوية فى قرية فانوس بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، متابعة: "من المقرر الانتهاء من الخطة التنفيذية وتطبيقها خلال أقرب وقت".
من جانبها، قالت المهندسة رحاب منصور، رئيس شعبة الخزف بغرفة الصناعات اليدوية، فى بيان صادر عن الغرفة اليوم الخميس، إن قرية فانوس تعانى فى الفترة الحالية من الإهمال، ما دفع الغرفة والشعبة لوضع إطار عام لإنهاء الأزمة التى يعانى منها الحرفيون بالقرية.
يأتى إعداد الخطة بعد الزيارة التى نظمها وفد من أعضاء الغرفة للقرية، للوقوف على حجم المشاكلات التى يعانى منها العاملون فى مجال الحرف اليدوية بالقرية، وعلى رأسها صناعة الخزف.
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