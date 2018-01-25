غادة والى تبحث سبل التعاون مع وفد الاتحاد البرلمانى الدولى

غادة والى تبحث سبل التعاون مع وفد الاتحاد البرلمانى الدولىالخميس، 25 يناير 2018 01:04 م
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وفدا من الاتحاد البرلمانى الدولى
كتب مدحت وهبة
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استقبلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وفدا من الاتحاد البرلمانى الدولى برئاسة السفير مختار عمر إبراهيم، كبير المستشارين بالاتحاد، والدكتورة كارين جير، مدير إدارة البرامج بالاتحاد، وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بالتنمية، وسبل تفعيلها وتمكين المرأة والشباب ومشاركتهم فى الحياة السياسية.
واستعرضت غادة والى، جهود الوزارة لدعم المرأة من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية؛ فضلا عن برامج التعاون مع مجلس النواب المصري لافته إلى تجربة المرأة داخل مجلس النواب الحالى حيث شهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ البرلمان المصرى، وتم إصدار العديد من القوانين التى تصب فى مصلحة المرأة المصرية.
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