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عمرو موسى لموقع إسرائيلى: ترامب لن يتوصل لأى شىء من خطته للسلام

الخميس، 25 يناير 2018 07:57 م
عمرو موسى لموقع إسرائيلى: ترامب لن يتوصل لأى شىء من خطته للسلام عمرو موسى


كتب- هاشم الفخرانى
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ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى أن عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ووزير الخارجية أجرى حوارا للموقع خلال مشاركته بمؤتمر "دافوس" الاقتصادى.

 

وقال موسى للموقع الإسرائيلى أنه إذا كان هدف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو انتصار أحد الأطراف على الأخر فإنه لن يصل إلى شىء من خطته للسلام.

 

وأضاف الموقع أن تصريحات موسى جاءت تعليقا على اللقاء الذى تم مساء اليوم بين رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش المنتدى، حيث أكد موسى على أنه من الضرورى طرح كل المسائل على المائدة، وأن يكونا الطرفين مستعدين للتوصل إلى حلول وسط وأن يكونا قادرين على خلق موقف تكون فيه جميع الأطراف رابحة .

 

عمرو موسى يتحدث لموقع اسرائيلى
عمرو موسى يتحدث لموقع اسرائيلى

 

وأكد موسى على أن توجه إسرائيل يتمثل فى أن الدول العربية مثل مصر والسعودية يتخلو عن الفلسطينين وهى رغبة من نتنياهو الذى لا يعترف بالرأى العام العربى وأن جيل الشباب يعتقد تماما غير ذلك.

 

وأضاف موسى للموقع الاسرائيلى أن توجه نتنياهو لا يعكس الواقع وهو أنه ليس بمقدور أى زعيم عربى أن يكون بجانب خطة غير عادلة تجاه الفلسطينيين،قائلا للصحفى الإسرائيلى " يمكن ارسال رسالة لنتنياهو مفادها أن رغبته لن تتحق على الاطلاق".

 

 

 

 


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