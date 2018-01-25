ضبط 4600 هارب من أحكام وتحصيل 256 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية

ضبط 4600 هارب من أحكام وتحصيل 256 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربيةالخميس، 25 يناير 2018 02:52 م
حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - عادل درة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع الأمن العام والمباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، للقبض على الهاربين من أحكام، والخارجين على القانون.
وأسفرت الحملة عن ضبط 6 هاربين من أحكام جنائية، و1293 هاربا من أحكام فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، وضبط 3220 هاربا من أحكام فى الغرامات، وضبط 81 هاربا من أحكام فى مخالفات، وبلغت جملة الأحكام 4600 هارب من أحكام، وبلغ إجمالى المبالغ المتحصلة 255919 جنيهاً.
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