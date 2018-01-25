ضبط 16 ألف عبوة سجائر فى مخزن غير مرخص بالحامول





كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بكفر الشيخ بالتعاون مع إدارة تمويبن الحامول برئاسة المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول ، خلال الحملة الليلية من ضبط مخزن لتجارة وتخزين السجائر بجميع أنواعها يدار بدون ترخيص، وتبين أن المخزن به 16 ألف عبوة سجائر، وتحفظ أعضاء الحملة على الكميات بمعرفه التموين وسحب عينات بمعرفه الصحة لتحليلها بمعامل الوزارة، وتحررت المحاضر اللازمه.

جاء ذلك بحضور أعضاء الحملة واللجنة الخماسية، أحمد جبارة نائب رئيس مركز ومدينة الحامول ، وعابد العزوني مدير إدارة تموين الحامول ،وعلاء شادي رئيس اللجنه الخماسيه ،ومحمد عبد الدائم مفتش بإدارة تموين الحامول، وجمال عطوه ، عضو اللجنة الخماسية.