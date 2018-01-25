ضبط 154 هاربًا من أحكام قضائية متنوعة فى حملة أمنية بالإسماعيلية

ضبط 154 هاربًا من أحكام قضائية متنوعة فى حملة أمنية بالإسماعيليةالخميس، 25 يناير 2018 06:23 م
حملة أمنية - ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 817 حكمًا متنوعًا منها 608 أحكام جزئية، و30 حكم مستأنف، و156 حكم غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية، و22 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 3200 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 154 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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