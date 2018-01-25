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ضبط موظف بالإشغالات فى حى غرب شبرا الخيمة لتقاضيه رشوة

الخميس، 25 يناير 2018 09:56 م
ضبط موظف بالإشغالات فى حى غرب شبرا الخيمة لتقاضيه رشوة رشوة -ارشيفية


القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، اليوم، القبض على موظف بإدارة الإشغالات بحى غرب شبرا الخيمة يدعى "أ . م . ف" عقب تلقيه رشوة 10 آلاف جنيه مقابل إنهاء إجراءات نقل كروكى لرخصة كشك قديمة من شرق السكة الحديد إلى غربها للمواطنة "ر .س" وشقيقها "م . س". 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغًا من شقيق صاحبة كشك بشبرا الخيمة، موظف بإدارة الاشغالات بحى غرب شبرا الخيمة .

حمل البلاغ اتهامًا مباشرًا وصريحًا بتلقى المتهم رشوة ومبالغ مالية 10 آلاف جنيه مقابل الموافقة على رسم كروكى لرخصة كشك قديمة لنقله من شرق السكة الحديد الى غربها لمواطنة. وتم التأكد من صحة المعلومات عقب تتبعهما ومراقبتهما وتسجيل مكالمات تليفونية بالواقعة، وتم التنسيق مع العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، وتم القبض على المتهم بأحد المقاهى المجاورة للحى أثناء تلقيه رشوة من أحد المواطنين .

تحرر محضر بالواقعة بقسم أول شبرا الخيمة برقم 536 إدارى بتاريخ 25 يناير 2018 وتم عرض المتهم على المستشار عمرو رضوان رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة والذى أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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