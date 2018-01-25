ضبط موظفين بمحكمة جنوب القاهرة متلبسين برشوة 400 ألف جنيه لإنهاء عقود بيع





كتب أحمد إسماعيل

ألقت أجهزة الأمن المختصة، القبض على موظفين بمحكمة جنوب القاهرة، عقب طلبهما رشوة 400 ألف جنيه من تاجر، لإنهاء عقود خاصة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تمكنت رجال الأمن بالقاهرة، من إلقاء القبض على موظفين بمحكمة جنوب القاهرة دائرة بيوع باب الشعرية، متلبسين عقب طلبهما رشوة مالية 400 ألف جنيه من أحد التجار، لإنهاء عقود خاصة له بالمحكمة بشكل غير رسمى.

تم ضبط المتهمين متلبسين بالصوت والصورة فى محل عملهما أثناء تقاضيهما المبلغ المتفق عليه، وتحرر محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.