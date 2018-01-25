ضبط مسؤل مخبز لتجميعه 250 بطاقة تموينية بالفيوم





الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط مسؤل مخبز بلدى بمدينة الفيوم، بحوزته 250 بطاقة تموينية قام بتجميعها من المواطنين، لإعادة تمريرها والحصول على الدعم المالى المخصص لهم.

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا يفيد بتمكن الحملة التموينية المكبرة من ضبط "كمال ى ف" 39 سنة، مسؤل مخبز بلدى بمنطقة الشط بمدينة الفيوم، لحيازته 250 بطاقة تموين ذكية لإعادة تمريرها، والحصول على الدعم المالى المقدم لهم، وتحرر المحضر رقم 1477 لسنة 2018 جنح قسم شرطة ثان الفيوم.

كما تم ضبط "أحمد ع ع" 40 سنة، تاجر تموينى بمركز أطسا، لحيازته 400 كيلو دقيق بلدى مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم، وتحرر المحضر رقم 2385 لسنة 2018 جنح مركز شرطة أطسا، و ضبط "محمد ر ص" 40 سنة، صاحب محل بقالة ومقيم مركز طامية، لحيازته 200 كيلو سكر تموينى، لإعادة بيعه فى السوق السوداء، وتحرر المحضر رقم 43 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ مركز طامية.