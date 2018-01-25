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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بكفر الشيخ

الخميس، 25 يناير 2018 06:36 م
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بكفر الشيخ لحوم فاسدة-ارشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة تموينية مكبرة بكفر الشيخ من ضبط لحوم غير صالحه للإستخدام ، ولحوم مذبوحه خارج السلخانة ، ، في محال جزارة ومطاعم بدسوق ،وضبط مخزن به سجائرلمحلية و مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية و مغشوشة بالحامول .

 صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأن الحملة التس شكلها عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بإدارة تموين بندر دسوق تحت إشراف أحمد الأحول  مدير الإدارة، تمكنت من  ضبط لحوم جاموسي مذبوحه خارج المجاز الحكومية ليس عليها أي أختام مجازر حكومية ،وضبط لحوم أخرى ليس عليها أي بيانات بعدد من محال الجزارة ، وأحد المطاعم بدسوق.

وأضاف الهابط ل " اليوم السابع " ، كما تمكنت الحملة من ضبط  مخزن "أ.ن.ث.ب" خلف مجلس مدينة الحامول لتجميع و الاتجار في السجائر المحلية و المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية و المغشوشة ، مؤكداً تم التحفظ على المضبوطات وهي 30 كرتونة سجائر ، منهم 15 كرتونة سجائر كليوباترا بوكس كينج سايز و الكرتونة منها بها 50 خرطوشة بعدد 500 علبة، وبالعبوة 20 سجارة ، و 15 كرتونة سجائر كليوباترا الملكة محتويات الكرتونة،بـ 50 خرطوشة  500 علبة ، وبالعلبة 20 سجارة ، تحرير المحضر رقم 5069 جنح أمن دولة ، وجاري عرض المحضر على النيابة العامة .

 

 


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