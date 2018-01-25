ضبط تشكيل عصابى من المحلة تخصص فى سرقة الماشية بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز بيلا بكفر الشيخ، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصص فى سرقة المواشى من الحقول الزراعية وحظائر المواشى بقرى مركز بيلا، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، بتكرار بلاغات سرقة المواشى بقرى مركز بيلا، وشكل العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، فريق بحث برئاسة العميد محمد عبد الوهاب،رئيس مباحث المديرية وعضوية الرائد محمد عبد العزيز،رئيس مباحث مركز بيلا،ومعاونوه، بالتنسيق مع فرع الأمن العام لضبط مرتكبى تلك الوقائع.

وأسفرت جهود فريق البحث آلى أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين وهم: "ع.أ.ع.م" 21 سنة ،عاطل،و"م.إ.م.إ" 20 سنة ،عاطل، و"ي.ع.ع.م" 20 سنة عاطل،وجميعهم مقيمون بدائرة مركز المحلة الكبرى، أمكن لفريق البحث تحديد مكانهم، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب عدد من وقائع سرقة رؤوس الماشية، وأغنام وماعز، من خلال جمع معلومات عن الضحايا بقرى مركز بيلا، والتخطيط لتنفيذ وقائع السرقات، تحرر المحضر رقم 568 جنح مركز شرطة بيلا لسنة 2018،وجارى العرض على النيابة العامة.