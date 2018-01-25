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ضبط تشكيل عصابى بحوزته 600 علبة دواء لفيروس سى لتهريبها للخارج بشرم الشيخ

الخميس، 25 يناير 2018 02:07 م
ضبط تشكيل عصابى بحوزته 600 علبة دواء لفيروس سى لتهريبها للخارج بشرم الشيخ أدوية ـ أرشيفية


جنوب سيناء - فايزة مرسال
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ضبطت مباحث شرم الشيخ تشكيلا عصابيا يضم مصريين وأوكرانيين يقوم  بجمع أدوية فيروس سى والكبد المدعمة وتهريبها خارج مصر للتجارة يقودها مدير أحد البنوك بشرم الشيخ.

كان اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء تلقى معلومات من أجهزة أمنية تفيد قيام تشكيل عصابى بجمع أدوية فيروس سى والكبد من الصيدليات والاتجار بها، وعلى الفور كلف العميد مدحت السقا مدير مباحث جنوب سيناء بسرعة القبض على التشكيل العصابي، وقام  مدير مباحث جنوب سيناء بتشكيل فريق بحث  وتم إعداد كمين  بعد جمع المعلومات والتحريات عن جميع أفراد التشكيل العصابى الذى ضم كل من، "م ف ع ا" مدير بنك بشرم الشيخ و"و ا ز" موظف أمن بأحد البنوك بالإضافة لمتهمين أوكرانيين.

 وألقت مباحث جنوب سيناء القبض عليهم وبحوزتهم 600 علبة  دواء لفيروس سى وأدوية كبد مدعمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمون لنيابة شرم الشيخ، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 

 

 


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