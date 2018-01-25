ضباط الإسكندرية يوزعون الورود على المواطنين فى عيد الشرطة





الإسكندرية أسماء على بدر

قام ضباط قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بتوزيع الورود والحلويات على المواطنين وقائدى السيارات فى احتفاﻻت عيد الشرطة المجيدة.

وشارك فى توزيع الورود مأمور قسم سيدى جابر العميد عادل سمير ،الرائد أحمد سمير، النقيب ابراهيم الدسوقى،النقيب يوسف فكرى، مﻻزم اول ابراهيم عبد المطلب، وقدم المواطنين التحية والتهنئة لضباط الشرطة.