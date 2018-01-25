ضباط الإسكندرية يوزعون الورود على المواطنين فى عيد الشرطة

ضباط الإسكندرية يوزعون الورود على المواطنين فى عيد الشرطةالخميس، 25 يناير 2018 07:09 م
ضباط الشرطة بالاسكندرية يوزعون الورد على المواطنين
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
قام ضباط قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بتوزيع الورود والحلويات على المواطنين وقائدى السيارات فى احتفاﻻت عيد الشرطة المجيدة.
وشارك فى توزيع الورود مأمور قسم سيدى جابر العميد عادل سمير ،الرائد أحمد سمير، النقيب ابراهيم الدسوقى،النقيب يوسف فكرى، مﻻزم اول ابراهيم عبد المطلب، وقدم المواطنين التحية والتهنئة لضباط الشرطة.
إضافة تعليق
السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"
صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة