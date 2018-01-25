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الخميس، 25 يناير 2018 07:47 م
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ضباط الإسكندرية يوزعون الورود على المواطنين فى عيد الشرطة

الخميس، 25 يناير 2018 07:09 م
ضباط الإسكندرية يوزعون الورود على المواطنين فى عيد الشرطة ضباط الشرطة بالاسكندرية يوزعون الورد على المواطنين


الإسكندرية أسماء على بدر
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قام ضباط قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بتوزيع الورود والحلويات على المواطنين وقائدى السيارات فى احتفاﻻت عيد الشرطة المجيدة.
 
وشارك فى توزيع الورود مأمور قسم سيدى جابر العميد عادل سمير ،الرائد أحمد سمير، النقيب ابراهيم الدسوقى،النقيب يوسف فكرى، مﻻزم اول ابراهيم عبد المطلب، وقدم المواطنين التحية والتهنئة لضباط الشرطة.
 
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