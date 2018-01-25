صيادات كفر الشيخ خلال احتفالية توزيع 600 بدلة صيد يطالبن بصرف معاش لهن





كفر الشيخ – محمد سليمان

طالبت صيادات كفر الشيخ خلال احتفالية أقيمت بمدينة الرياض، لتوزيع 60 بدلة صيد على السيدات العاملات فى مجال صيد الأسماك، بصرف معاش لهن، وخاصة الصيادات بقرى معزوز، والسكنى، و71 التابعة لمجلس قروى المجد بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ بحضور نصر الرئيس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والسيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، وهاريسون ودكتور أحمد نصر الله، ودكتور شيمس بالمركز الدولى للأسماك ودكتور إيهاب مدير إدارة مبادرات هيئة كير الدولية.

وأكدت دعاء الجبالى، المسئول عن مشروع التنمية المستدامة بكفر الشيخ، أن هيئة كير الدولية أجرت دراسة للتعرف على أبرز تحديات واحتياجات السيدات العاملات فى قطاع الصيد بهدف العمل معهم ومع كافة الشركاء المعنيين للتغلب عليها وتوفير ما يلزم للوصول إلى هدف المشروع للنهوض بالصيادات وأسرهن.

وأضافت سهام محمد، صيادة، لـ"اليوم السابع"، يجب الاهتمام بالصيادات وأسر الصيادات اللاتى يعانين سوء المعيشة، وقلة الدخل، مطالبة بإنشاء نقابة لهن، وصرف معاش تكافل وكرامه لهن خاصة أن معظمهم تحت خط الفقر.