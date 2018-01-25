صور.. وحدة "العنف ضد المرأة" بالجيزة تحتفل بالذكرى 66 لعيد الشرطة

صور.. وحدة "العنف ضد المرأة" بالجيزة تحتفل بالذكرى 66 لعيد الشرطةالخميس، 25 يناير 2018 07:45 م
جانب من الحفل
كتبت أمانى الخرس
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احتفل قسم وحدة العنف ضد المرأة الذى يضم عدد من ضابطات مديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، بالذكرى الـ 66 لعيد الشرطة المصرية الباسلة.
أقيم الحفل داخل أحد النوادى التابعة للشرطة، بإشراف العميد عبير إسماعيل رئيس قسم العنف ضد المرأة، بحضور عدد من الضابطات منهن النقيب إيمان عبد العظيم، والملازم أول رنا حلمى، والملازم أول رضوى محمد.
شارك فى الحفل حكمدار الجيزة، ونشوى الديب نائبة البرلمان، وعدد من قيادات مديرية الأمن، وعدد من أعضاء مجلس الطفولة والأمومة، وأطفال جمعية أطفال مصر للأيتام.
قسم وحدة العنف ضد المرأة (1)
قسم وحدة العنف ضد المرأة (2)
قسم وحدة العنف ضد المرأة (3)
قسم وحدة العنف ضد المرأة (4)
قسم وحدة العنف ضد المرأة (5)
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