صور.. مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابه 13 فى خروج قطار ركاب عن مساره بإيطاليا

صور.. مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابه 13 فى خروج قطار ركاب عن مساره بإيطالياالخميس، 25 يناير 2018 05:45 م
حادث القطار
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 13 اخرون بجروح خطيرة اليوم الخميس عندما خرج قطار يحمل حوالى 250 شخصا على طريق ركاب مزدحم بالقرب من ميلانو بشمال ايطاليا، وفقا لما ذكرته السلطات الاقليمية.
وانهارت عدة عربات حوالى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى.
وقال رئيس شرطة ميلانو إنه سيتم فتح تحقيق فورى بعد انتهاء جهود البحث والانقاذ بعد عدة ساعات،ويتم حاليا استجواب سائق القطار.
جانب من الحادث
حادث قطار
جانب من الحادث
جانب من حادث القطار
حادث قطار إيطاليا
حادث قطار فى إيطاليا
خروج قطار عن مسارة
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