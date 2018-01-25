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صور.. مدير أمن الأقصر: سعداء بحفاوة أبناء المحافظة بعيد الشرطة

الخميس، 25 يناير 2018 04:42 م
صور.. مدير أمن الأقصر: سعداء بحفاوة أبناء المحافظة بعيد الشرطة المحافظ مع أطفال المدارس المحتفلين بالأعياد


الأقصر – أحمد مرعى
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أكد اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، أن رجال الشرطة على أتم الاستعداد لتقديم أرواحهم فى سبيل حماية الوطن والمواطنين، معبرا عن سعادته الكبيرة بالحفاوة التى شاهدها لأول مرة فى محافظة الأقصر منذ تعيينه مديرا للأمن العام الماضى خلال احتفالات أعياد الشرطة.

وأضاف اللواء مصطفى صلاح الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رجال الشرطة مستمرون فى تقديم التضحيات والبطولات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطن وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تحقق الرخاء والرفاهية لمصر، موجها التهنئة لكافة أبناء مديرية الأمن من أصغر مجند حتى جميع القيادات والضباط لما يقدموه من جهد وآداء رائع حفاظا على أمن وسلامة مصر الحبيبة وتحقيق الأمان والاستقرار لشعب الأقصر.

وخلال الاحتفالات أجرى اللواء يسرى محمد الجعب قائد الفرقة 15 جوى واللواء إبراهيم سالم قائد المنطقة الجنوبية بالأقصر زيارة إلى مديرية أمن الأقصر، لتهنئة رجالها بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة رقم 66، وكان فى استقبالهم اللواء عصام الحملى مساعد الوزير لمنطقة الجنوب واللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر.

وتقدم رجال هيئة القوات المسلحة، بالتهنئة لقيادات مديرية الأمن بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية.

وأكد رجال القوات الجوية والقوات المسلحة خلال تهنئة مديرية أمن الأقصر بعيد الشرطة، على الدور الوطنى الكبير الذى يقوم به رجال وزارة الداخلية فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى.

كما قدم محمد بدر محافظ الأقصر والوفد المرافق له من ديوان المحافظة الذى ضم اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، ومحمود مطعنى مدير العلاقات العامة، وأمين عبد الخالق مدير إدارة الإعلام، وأحمد حامد المصور الرسمى للمحافظة، خالص التهانى القلبية لقيادات الشرطة بعيدهم السنوى.

وبعث المحافظ ببرقية ورود وتهنئة احتفالا بتلك المناسبة مؤكدا على اعتزازه وأهالى المحافظة بالدور العظيم، الذى يقوم به رجال الشرطة على حفظ الأمن فى ربوع مصر المحروسة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم فى تحقيق الأمن للبلاد والقضاء على الإرهاب، وأن يرحم شهداء الوطن الغالى من رجال القوات المسلحة والشرطة.

 

مدير أمن الأقصر: نقدم أرواحنا فداء للوطن وسعداء بحفاوة أبناء الأقصر بعيد الشرطة
مدير أمن الأقصر: نقدم أرواحنا فداء للوطن وسعداء بحفاوة أبناء الأقصر بعيد الشرطة

 

طلبة المدارس مع قيادات الشرطة بالأقصر
طلبة المدارس مع قيادات الشرطة بالأقصر

 

مدير الأمن ومساعد الوزير لجنوب الصعيد خلال استقبال وفود المهنئين
مدير الأمن ومساعد الوزير لجنوب الصعيد خلال استقبال وفود المهنئين

 

علم مصر والداخلية يكسو مبنى مديرية أمن الأقصر
علم مصر والداخلية يكسو مبنى مديرية أمن الأقصر

 

جانب من احتفالات الأقصر بعيد الشرطة
جانب من احتفالات الأقصر بعيد الشرطة

 

سكرتير محافظة الأقصر خلال تقديم التهانى بعيد الشرطة
سكرتير محافظة الأقصر خلال تقديم التهانى بعيد الشرطة

 

المحافظ يتحدث مع طفلة خلال الاحتفالات
المحافظ يتحدث مع طفلة خلال الاحتفالات

 

المحافظ مع أطفال المدارس المحتفلين بالأعياد
المحافظ مع أطفال المدارس المحتفلين بالأعياد

 

المحافظ خلال تقديم التهانى بالعيد
المحافظ خلال تقديم التهانى بالعيد

 

قيادات الكنيسة داخل مديرية أمن الأقصر
قيادات الكنيسة داخل مديرية أمن الأقصر

 

مديرية الأمن تتلقى التهانى بالأقصر
مديرية الأمن تتلقى التهانى بالأقصر

 

أطفال المدارس ينشدون الأغانى لرجال الداخلية
أطفال المدارس ينشدون الأغانى لرجال الداخلية

 

مدير الأمن ومساعد الوزير خلال تلقى التهانى
مدير الأمن ومساعد الوزير خلال تلقى التهانى

 

قيادات المديرية يستقبلون وفود المهنئين بالأعياد
قيادات المديرية يستقبلون وفود المهنئين بالأعياد

 

الفرقة العسكرية خلال عزف الاناشيد الوطنية
الفرقة العسكرية خلال عزف الاناشيد الوطنية

 


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