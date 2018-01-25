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صور.. محافظ سوهاج يكرم مدير الأمن وقيادات الشرطة بالمحافظة

الخميس، 25 يناير 2018 05:16 م
صور.. محافظ سوهاج يكرم مدير الأمن وقيادات الشرطة بالمحافظة محافظ سوهاج يكرم قيادات الشرطة


سوهاج - محمود مقبول
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كرم الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بحضور الدكتور أيمن مهدلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وقيادات القوات المسلحة قيادات مديرية أمن سوهاج بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ66، وذلك داخل نادى الشرطة الشرقى وسط مشاركة من كافة القيادات المحلية ورؤساء المدن وكلاء الوزارة.

 حيث تم منح اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء حسن محمود نائب المدير حاكمدار المديرية واللواء محمود صبرى مدير الأمن الوطنى واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية واللواء أحمد سعد مفتش الداخلية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد بهاء الشريف قائد قطاع الأمن المركزى والعميد أمجد خلف مدير إدارة قوات الأمن درع المحافظة، وذلك تكريما لجهودهم فى إرساء قواعد الأمن بالمحافظة.

 وشمل التكريم أيضا تكريم العميد علاء نمشه مدير إدارة الحماية المدنية والعميد أشرف عقل مدير إدارة النجدة، والعقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة مرور سوهاج والمقدم زكريا الغمرى مدير إدارة شرطة المسطحات وحصلوا على ميدالية المحافظة.

 ومن جانبه تقدم مدير أمن سوهاج بخالص الشكر للدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج على هذا التكريم، وأضاف أننا باقون على العهد والوعد من أجل تنفيذ كافة التكليفات طبقا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وأننا سنظل ندافع عن الوطن ومقدراته حتى أخر نقطه دماء فى أجسادنا وأن مصر سوف تستمر صامدة ضد أى محاولات فاشلة لتفريق بين أبنائها حفظ الله مصر حفظ الله الجيش حفظ الله الشرطة.

 على جانب آخر أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أننا مهما قدمنا من تكريم لضباط وأفراد الشرطة فلن نوفيهم حقهم ولن نعوضهم شيئا عما بذلوا من تضحيات من أجل الحفاظ على الوطن.

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