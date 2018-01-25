صور.. محافظ البحر الأحمر يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بعيد الشرطة

صور.. محافظ البحر الأحمر يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بعيد الشرطةالخميس، 25 يناير 2018 11:44 م
محافظ البحر الأحمر يهنئ رجال الشرطة بعيدهم
البحر الأحمر - عماد عرفة
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هنأ اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم الخميس، اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، والقيادات الأمنية بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك على رأس وفد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك بمديرية أمن البحر الأحمر.
وخلال تهنئة المحافظ لرجال الشرطه بعيدهم، أعرب عن سعادته بمشاركته فى الأحتفال السنوى لعيد الشرطة الـ66، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يجدد تقدير الشعب المصرى العظيم لعطاء أبنائه من رجال الشرطة فى يوم عيدهم.
وأهدى محافظ البحر الأحمر، درع المحافظة لمدير الأمن، تقديراً لدوره البارز لرجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهدائها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداءً لهذا الوطن.
وشهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، حفلًا فنيًا بمسرح ممشى النصر بمدينة الغردقة، وذلك للاحتفال بعيد الشرطة ال66 وتزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.
ووجه المحافظ رسالة تحية وتقدير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مؤكدا أنه حمى مصر وهو والمدافع الأول عنها كما قدم المحافظ بإسم أهالي البحر الأحمر التحية والتقدير للرجال الشرطة في عيدهم ، الذين يقدمون كل ما هو غالي ونفيس للتضحية لأجل المحافظة عن أرض مصر في كافة ربوع الدولة.
وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الغنائية و الفنية والشعبية بالإضافة إلي القصائد الشعرية الوطنية التي حازت علي إعجاب الحضور.
محافظ البحر الأحمر يهنئ رجال الشرطة بعيدهم
المحافظ يهدى مدير الأمن درع المحافظة
المحافظ يشهد الاحتفال بعيد الشرطة
جانب من مشاركة المحافظ فى الاحتفالية
صورة جماعية امام مديرية الأمن
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