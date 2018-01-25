صور.. محافظ البحر الأحمر يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بعيد الشرطة

البحر الأحمر - عماد عرفة

هنأ اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم الخميس، اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، والقيادات الأمنية بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك على رأس وفد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك بمديرية أمن البحر الأحمر.

وخلال تهنئة المحافظ لرجال الشرطه بعيدهم، أعرب عن سعادته بمشاركته فى الأحتفال السنوى لعيد الشرطة الـ66، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يجدد تقدير الشعب المصرى العظيم لعطاء أبنائه من رجال الشرطة فى يوم عيدهم.

وأهدى محافظ البحر الأحمر، درع المحافظة لمدير الأمن، تقديراً لدوره البارز لرجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهدائها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداءً لهذا الوطن.