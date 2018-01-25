صور.. قيادات الشرطة بالسويس توزع الورود والأعلام على المواطنين بالميادين

صور.. قيادات الشرطة بالسويس توزع الورود والأعلام على المواطنين بالميادينالخميس، 25 يناير 2018 05:37 م
مدير أمن السويس يوزع الأعلام على المواطنين
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
قام اللواء إبراهيم الشناوى مساعد وزير الداخلية لمدن القناة واللواء محمد جاد مدير أمن السويس بتوزيع الورود والأعلام على المواطنين بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة.
وقام مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس وقائد مرور السويس العميد محمد عبد الله بتوزيع الورود وإهدائها للمواطنين بميدان الخضر بوسط المدينة.
وقال اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس: "نحتفل جميعا اليوم مع المواطنين بالمحافظة بعيد الشرطة ولذلك نحن متواجدين بالشارع"، موضحًا أن هناك علاقة طيبة جدًا ومحترمة تربط رجال الشرطة بالسويس مع المواطنين، ونحن حريصين على هذه العلاقة الطيبة.
مدير الامن يوزع الورود علي المواطنين
مساعد وزير الداخلية أثناء توزيع الورود علي المواطنين
توزيع الاعلام
إضافة تعليق
السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"
صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة