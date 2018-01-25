صور.. قيادات الشرطة بالسويس توزع الورود والأعلام على المواطنين بالميادين





السويس- سيد نون

قام اللواء إبراهيم الشناوى مساعد وزير الداخلية لمدن القناة واللواء محمد جاد مدير أمن السويس بتوزيع الورود والأعلام على المواطنين بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة.

وقام مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس وقائد مرور السويس العميد محمد عبد الله بتوزيع الورود وإهدائها للمواطنين بميدان الخضر بوسط المدينة.

وقال اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس: "نحتفل جميعا اليوم مع المواطنين بالمحافظة بعيد الشرطة ولذلك نحن متواجدين بالشارع"، موضحًا أن هناك علاقة طيبة جدًا ومحترمة تربط رجال الشرطة بالسويس مع المواطنين، ونحن حريصين على هذه العلاقة الطيبة.



مدير الامن يوزع الورود علي المواطنين



مساعد وزير الداخلية أثناء توزيع الورود علي المواطنين