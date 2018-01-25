صور..قافلة منظمة خريجى الأزهر فى أسوان تنظم جولة لـ50 إفريقيا لمتحف النيل





كتب لؤى على

نظمت قافلة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر المتواجدة حالياً فى محافظة أسوان ،جولة لوفد طلاب حوض النيل الذي يضم أكثر من 50 طالباً من الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف،بمتحف النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى ، بهدف التعرف على أهمية النيل فى تقارب الثقافات بين مصر ودول حوض النيل ومراحل وجذور التواصل الممتدة بين دول القارة السمراء.

أكد المهندس هشام فرغلى مدير متحف النيل،علي أهمية الزيارات الإستراتيجية لشباب دول حوض النيل ،التى تهدف إلى التعرف عن قرب أهمية النيل ودوره الرئيسي فى تقارب الشعوب ،مشيراً إلى أنه تم تحويل المتحف ليكون لدول حوض النيل بيت العائلة الأفريقية ،لافتاً أنه يتضمن تراث الدول ومن ضمنها مصر.

يذكر أن قافلة خريجى الأزهر تضم عددًا من كبار علماء الأزهر الشريف وممثلين للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وممثلين للجهات المشاركة فضلاً عن عدد من ممثلى شباب المحافظات الحدودية والقبائل.

تأتى القافلة بتعاون مثمر مع وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة مصر الخير وهيئة تنشيط السياحة، ومجمع البحوث الإسلامية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.