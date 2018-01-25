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صور.. فرقة شعبية ببنجلاديش ترقص على أغنية "الأقصر بلدنا" بـ"ثقافة بورسعيد"

الخميس، 25 يناير 2018 11:55 م
صور.. فرقة شعبية ببنجلاديش ترقص على أغنية "الأقصر بلدنا" بـ"ثقافة بورسعيد" جانب من الاحتفالية


بورسعيد- محمد عزام
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قدمت إحدى فرق بنجلاديش، مساء اليوم الخميس، عروضا فنية من الفلكلور البنجالى، بقصر ثقافة بورسعيد ووسط حضور مئات الأهالى على الرغم من برودة الطقس.

 
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، إحدى الفقرات الفنية التى قدمتها الفرقة البنجالية واعتبرها الحاضرون مفاجأة، حيث قدموا رقصة شعبية على أغنية "الأقصر بلدنا" وسط تفاعل من الحضور جميعا.
 
وشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد 9 عروضا فنية من بينها السالف ذكره والثمانية الآخرين عروضا بنجالية تخص الفلكلور الشعبى لهم.
 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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