صور.. عمال نظافة الجيزة يوزعون الورود على ضباط الشرطة

صور.. عمال نظافة الجيزة يوزعون الورود على ضباط الشرطةالخميس، 25 يناير 2018 02:18 م
عمال النظافة يوزعون الورود على ضباط الشرطة
كتب ــ سيد الخلفاوى
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وزع عمال هيئة نظافة الجيزة اليوم الخميس، أثناء تأدية عملهم، الورود على ضباط وجنود الشرطة بخدماتهم فى الشوارع تضامنا معهم وتعبيرا عن العرفان بالدور الأمنى الذى يقومون به لخدمة الشعب، وفى إطار حرص هيئة النظافة والتجميل بالجيزة على المشاركة فى احتفالات عيد الشرطة.
والتقط العمال وضباط الشرطة صورا تذكارية خلال الاحتفال بعيد الشرطة فى عدد من شوارع الجيزة.
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