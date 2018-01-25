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صور.. ضبط موظف سابق يدير مصنعا لإنتاج الأعلاف بدون ترخيص فى الدقهلية

الخميس، 25 يناير 2018 02:41 م
صور.. ضبط موظف سابق يدير مصنعا لإنتاج الأعلاف بدون ترخيص فى الدقهلية مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالدقهلية


الدقهلية - شريف الديب
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تمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف باسم تجارى غير مسجل بوزارة الزراعة بناحية مركز ميت غمر بالدقهلية.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد عودة مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات بورود معلومات، إلى الرائد أحمد فاروق النجار رئيس قسم مسطحات ميت غمر، يفيد بأن أحد الأشخاص بنى مصنعا على أرض زراعية بدون ترخيص بناء، وذلك بمخالفة القانون رقم 116 لسنة 83 الخاص بالبناء على الأراضى الزراعية، وكذلك إنتاجه منتجا يقوم بتغيير صورته الأولية إلى صورة أخرى، وتعبئته داخل شكائر وعبوات تحمل اسم تجارى غير مسجل بوزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، مخالفا بذلك أحكام القانون رقم 281 لسنة 94 الخاص بمنع الغش التجارى والتدليس.

انتقل الرائد أحمد النجار رئيس قسم مسطحات ميت غمر والقوة المرافقة له ومهندسى الإنتاج الحيوانى والرقابة على التصنيع بإدارة ميت غمر الزراعية، وتم ضبط  "ع م ب ص" 61 سنة، موظف بالإدارة الزراعية بميت غمر سابقا، وتم ضبط المصنع بقرية جصفا مركز ميت غمر دقهلية، وتم ضبط 51 طن ذرة صفراء مستوردة صب، و9 أطنان نخالة ردة علف حيوانى، و13 طن ذرة مجروشة خشنة، و9 أطنان ذرة مجروشة ناعمة معباة بشكل نهائى، لترويجها بالأسواق.

كما تم ضبط وحدة جرش حبوب غير مرخصة قوة 20 حصان، وضبط وحدة فصل وغربلة قوة 6 حصان، وضبط 2 ميزان ديجتال زنة 300 كيلو، وضبط 2 ماكينة خياطة كهربائية، و500 شيكارة جديدة مجهزة للتعبئة، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات بمحل واقعة الضبط، وجارى عرض المتهم على النيابة.

 

مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالدقهلية (1)
مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالدقهلية 

 

مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالدقهلية (2)
مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالدقهلية

 

مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالدقهلية (3)
مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالدقهلية

 

مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالدقهلية (4)
مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالدقهلية

 

مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالدقهلية (5)
مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالدقهلية

 


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