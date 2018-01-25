صور.. صاعقة برق تضرب مبنى فى تل أبيب وتصاعد الأدخنة من المبنى

صور.. صاعقة برق تضرب مبنى فى تل أبيب وتصاعد الأدخنة من المبنىالخميس، 25 يناير 2018 05:59 م
برق
رويترز
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التقطت كاميرا مثبتة على سطح أحد المبانى بضاحية فى تل أبيب تعرض الضاحية اليوم الخميس لصاعقة من البرق فى الوقت الذى تشهد فيه أنحاء إسرائيل سقوط أمطار غزيرة نتيجة لعاصفة من المتوقع أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.
وأظهرت الكاميرا المثبتة على سطح مبنى القناة العاشرة الإسرائيلية فى مدينة جفعاتايم الصاعقة وهى تضرب قلب المنطقة السكنية، وربما أحد المبانى. وبعد ذلك بقليل شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المبنى.
ومن المتوقع أن يستمر الطقس العاصف فى جنوب إسرائيل وقطاع غزة فى وقت لاحق من اليوم الخميس..
صاعقة البرق
صاعقة برق
تصاعد الأدخنة من المبنى
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