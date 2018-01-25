صور.. رياضيو كوريا الشمالية يستعدون للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية

صور.. رياضيو كوريا الشمالية يستعدون للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبيةالخميس، 25 يناير 2018 08:00 ص
لاعبات من كوريا الشمالية
كتب محمد سعودى – تصوير رويترز
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عبر وفد من المسئولين الكوريين الشماليين ولاعبات هوكى الجليد إلى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، للمشاركة فى تدريب أولمبياد مشترك بين البلدين، حيث دعت بيونج يانج جميع الكوريين إلى السعى لتوحيد البلدين.
وتضم المجموعة 12 لاعبا من كوريا الشمالية سيشكلون فريقا للهوكى على الجليد مع نظرائهم الجنوبيين فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة فى منتجع بيونشانج الجبلى فى كوريا الجنوبية.
ووافقت بيونج يانج التى اثارت قلقا دوليا كبيرا عبر مواصلتها إجراء تجارب نووية وصاروخية فى الشهور الأخيرة، على إرسال رياضيين للألعاب والسير فى وفد تحت علم واحد خلال افتتاح الالعاب المقررة فى بيونغ تشانغ من 9 إلى 25 فبراير، المقبل.
أتوبيسات كوريا الشمالية
رياضيو كوريا الشمالية يستعدون للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية
سيارات رياضيي كوريا الشمالية يستعدون للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية
لاعبات كوريا الشمالية
وصول الرياضيات
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