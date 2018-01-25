صور.. رئيس مدينة إطسا يقدم التهئنة لضباط المركز بعيد الشرطة





الفيوم - رباب الجالي

زار الدكتور بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة إطسا يرافقه محسن أحمد عبد الباقى سكرتير عام المركز والعلاقات العامة ، مركز شرطة إطسا لتقديم التهنئة لقيادات وأفراد المركز بعيد الشرطة القومى الذى يوافق 25 يناير من كل عام .

وقدم التهنئة للعميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا والمقدم محمد عثمان مفتش المباحث بالمديرية والمقدم وائل عبد الحى رئيس مباحث إطسا والرائد محمد أبو السعود ، وقدم التهنئة كذلك لكل الاقسام المختلفة ضباطاً وأمناءً وأفراد.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا خلال الزيارة على أن الاحتفال بعيد الشرطة سيظل رمزا خالداً وذكرى للتضحية والفداء من أجل الوطن ، وأشاد بالدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حفظ الأمن فى ربوع مصر المحروسة، مشدداً على ضرورة وقوف كل فئات الشعب جنباً الى جنب مع رجال الشرطة والقوات المسلحة فى سبيل الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن والقضاء علي كافة اشكال الإرهاب داعياً المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير لصالح مصرنا الحبيبة .

رئيس مدينة إطسا يقدم التهئنة للقيادات الامنية بعيد الشرطة

رئيس مدينة إطسا يقدم التهئنة للقيادات الامنية بعيد الشرطة