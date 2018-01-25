صور.. تنفيذ 18 مشروعا بقطاع الرى خلال 3 سنوات بالإسكندرية بـ570 مليون جنيه





الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية تنفيذ حزمة مشروعات فى قطاع وزارة الرى، فى السنوات الأخيرة، وذلك لتجنب حوادث الغرق وانهيار الجسور التى برزت فى السنوات الأخيرة ووصلت إلى ذروتها فى واقعة غرق الإسكندرية عام 2015.

وتضمنت تلك المشروعات، مشروع تطوير محطات الرفع والصرف وخفض منسوب الترع والمصارف، وتقوية السدود والجسور وهو القطاع الذى شهد تضرر كبير فى واقعة الغرق الأولى وتسبب فى غرق بعض القرى، بعد أن ارتفع منسوب الترع والمصارف بشكل كبير وتعطلت بعض محطات الرفع فكانت سبب غير مباشر فى حدوث الكارثة.

من جانبه قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الإسكندرية قد شهدت تنفيذ 18 مشروعا فى قطاع الرى والموارد المائية، خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017، بتكلفة إجمالية بلغت 570 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن المشروعات تضمنت مشروعات صيانة وترميم الجسور، مشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات إحلال وتجديد الكبارى على المصارف والترع، وإحلال وتجديد للصرف المغطى، مشروعات تبطين الترع والمصارف، مشروعات رفع كفاءة محطات الرفع للصرف الزراعى ومحطات الطوارئ وتطوير محطة رفع المكس وتطوير محطة رفع القلعة بالإضافة إلى تطوير مركز مريوط وتدعيمه بمعدات ومحطات للطوارئ.

من جهة أخرى أكد "سلطان" على أن المحافظة تعمل على مواصلة واستكمال مشروعات حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الرى والهيئة العامة لحماية الشواطئ، وأشار إلى أن مشروعات حماية الشواطئ تعمل على الحد من خطورة تآكل الشواطئ خاصة أن هناك خطورة على شواطئ الإسكندرية، كما أن مشروعات الحماية الشاطئية تؤدى إلى خلق شواطئ رملية جديدة، وأنة جارٍ العمل على استكمال المشروعات بها بطول كورنيش الإسكندرية.

من جانبة قال المهندس إبراهيم سلمان، رئيس قطاع غرب الدلتا "الإسكندرية والبحيرة وقرى البنجر بمطروح " بوزارة الرى، أن وزارة الرى قد قامت بتنفيذ الخطة العاجلة لتطوير عدد من المحطات بمحافظة الإسكندرية لاستيعاب كميات المياه المتزايدة من مياه الامطار، وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن مشروعات التطوير بالإسكندرية تضمنت تطوير 3 محطات رئيسية وهى محطة القلعة وطرمبات المكس والطابية، بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، وقد شملت تطوير أحواض المص والطرد، وإنشاء محطات طوارئ مجاورة لكل من تلك المحطات الرئيسية ودعمها بالمعدات والاجهزة الحديثة، حيث تم إنشاء 5 مراكز طوارئ فى قطاع غرب الدلتا بالكامل، ويحتوى مركز الطوارئ على معدات جاهزة للاستيعاب المياة من المصارف.

كما تم تطهير وتجريف المصارف التى تتلقى المياه من تلك المحطات بطول 100 كيلو متر، حيث تم تطهيرها وتجريفها وإزالة المخلفات، مثل مصرف القلعة وغرب النوبارية.

وأكد رئيس قطاع غرب الدلتا، على أنة جارى العمل على تنفيذ الخطة الاجلة والطويلة المدى لتطوير ال 3 محطات تطوير شامل بتكلفة 450 مليون جنيه، وتشمل الخطة الاجلة إقامة المنشأت الجديدة تماما وتطوير الادوات الميكانيكية ودعمها بالأجهزة الحديثة

يذكر أن أعمال تطوير محطة رفع المياه بالمكس قد تضمنت إزالة عدد 14 خازوق خرسانى كانت تعوق سريان المياه عند مصب طرد محطة المكس، والتى ساعدت على انخفاض مناسيب مجرى الطرد وتشغيل عدد 11 وحدة لأول مرة منذ إنشاء المحطة، كما تم تطهير المصرف القاطع على مصرف غرب النوبارية لاستيعاب المياه من الأراضى المجاورة، وذلك بمعدات التشغيل الذاتى، وقطع 4 خوازيق خرسانية فى مجرى طرد محطة المكس بالإسكندرية لسرعة سريان المياه، والدفع بحفارات عائمة على صنادل بحرية لتطهير أمام محطة المكس بالإسكندرية.



تطوير ماكينات محطات الرفع



خفض منسوب الترع



تطوير محطات الرفع



المحطات بعد التطوير



احلال وتجديد الماكينات



الماكينات الجديدة



رفع كفاءة محطات الرى