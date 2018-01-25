صور.. ترامب يغادر واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى

صور.. ترامب يغادر واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة فى المنتدى الاقتصادىالخميس، 25 يناير 2018 06:00 ص
ترامب
كتب محمد سعودى – تصوير رويترز
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غادر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة فى الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس.
وأظهرت صور بثتها وكالة رويترز، توجه ترامب إلى طائرته الخاصة فى قاعدة اندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية، للتوجه إلى دافوس للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العالمى.
ويرافق ترامب إلى دافوس وفد ضخم يضم وزراء الاقتصاد والخزانة والتجارة والنقل والطاقة والأمن الداخلي، إلى جانب مستشاريه للأمن القومى وصهره جاريد كوشنر. وسيقضى ترامب يومين فى دافوس قبل العودة إلى واشنطن السبت.
الرئيس الأمريكى
ترامب فى قاعدة اندروز المشتركة بولاية ماريلاند
ترامب يغادر واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى
ترامب
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