صور.. ترامب يعلن نيته الخضوع لاستجواب أمام روبرت مولر فى ملف التدخل الروسى





(رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأربعاء، إنه مستعد للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام المحقق الخاص روبرت مولر الذى يحقق فى التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأضاف ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض "أنا أتطلع لها حقا... سأدلى بها تحت القسم".

وفى وقت سابق، أعلن مصدر مقرب من النائب العام الأمريكى، جيف سيشنز، أن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، أجرى الأسبوع الماضى، مقابلة مع "سيشنز"، بشأن التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإذا ما قام الرئيس دونالد ترامب بعرقلة سير العدالة منذ توليه منصبه.