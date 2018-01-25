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صور.. ترامب يعلن نيته الخضوع لاستجواب أمام روبرت مولر فى ملف التدخل الروسى

الخميس، 25 يناير 2018 01:16 ص
صور.. ترامب يعلن نيته الخضوع لاستجواب أمام روبرت مولر فى ملف التدخل الروسى ترامب


(رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأربعاء، إنه مستعد للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام المحقق الخاص روبرت مولر الذى يحقق فى التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأضاف ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض "أنا أتطلع لها حقا... سأدلى بها تحت القسم".

وفى وقت سابق، أعلن مصدر مقرب من النائب العام الأمريكى، جيف سيشنز، أن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، أجرى الأسبوع الماضى، مقابلة مع "سيشنز"، بشأن التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإذا ما قام الرئيس دونالد ترامب بعرقلة سير العدالة منذ توليه منصبه.

اجتماع ترامب مع رؤساء البلديات فى البيت الأبيض
اجتماع ترامب مع رؤساء البلديات فى البيت الأبيض

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

ترامب فى البيت الأبيض
ترامب فى البيت الأبيض

ترامب مع رؤساء البلديات فى البيت الأبيض
ترامب مع رؤساء البلديات فى البيت الأبيض

ترامب
ترامب

 


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