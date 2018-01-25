صور.. ترامب يؤكد احترامه الشديد لرئيسة الوزراء البريطانية

صور.. ترامب يؤكد احترامه الشديد لرئيسة الوزراء البريطانيةالخميس، 25 يناير 2018 06:05 م
ترامب وماى
أ ش أ
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عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس عن احترامه الشديد لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ، مؤكداً على حبه لبريطانيا.
وأشار ترامب ـ خلال لقاء مع ماى على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا ، نقلته شبكة (سى إن إن) ـ إلى بعض الاشاعات الخاطئة حول توتر العلاقة مع ماى ، مؤكداً على رغبته فى تصحيح تلك الشائعات.
وقال ترامب إن بلاده ستقف دائماً بجانب بريطانيا وإنها على استعداد للمحاربة من أجل بريطانيا ، مشيراً إلى التعاون الكبير بين البلدين فى المجال العسكرى.
وأضاف أنه سيعمل مع ماى على زيادة التعاون التجارى بين البلدين مما سيخلق فرص عمل.
الوفد الأمريكى والبريطانى
ترامب وماى
ترامب يحيى رئيسة الوزراء البريطانية
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