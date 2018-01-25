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الخميس، 25 يناير 2018 06:59 ص
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صور.. الإهمال يضرب مستشفى الداخلة العام وإغلاق عدة أقسام لتهالك منشآتها

الخميس، 25 يناير 2018 06:00 ص
صور.. الإهمال يضرب مستشفى الداخلة العام وإغلاق عدة أقسام لتهالك منشآتها مستشفى الداخلة العام


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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رصدت عدسة اليوم السابع مظاهر الإهمال الشديد الذى تعانى منه مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادى الجديد والتى تخدم أكثر من 80 ألف مواطن هم سكن مركز الداخلة والقرى التابعة له وتتحمل الحالات التى يتم إحالتها من مركزى بلاط والفرافرة بصفة يومية، على الرغم من تهالك منشآتها والتى أصبحت غير صالحة بسبب تأكل الطبقات الإسمنتية وسقوط أجزاء من أسقف الأقسام بما يهدد حياة المواطنين والمرضى، حيث تعرض عدد منهم لحالات سقوط أجزاء إسمنتية من سقف قسم الاستقبال ودورات المياه بالمستشفى.

واضطرت إدارة المستشفى لعلق قسم الاستقبال ونقله إلى موقع آخر كما تم غلق دورات المياه المتضررة وقام العاملون بنقل مستلزمات الأقسام المغلقة إلى مواقع أخرى لحين البدء فى أعمال الصيانة، حيث تم وضع المستشفى على قائمة الانتظار لحين وصول الاعتمادات المالية الخاصة بالإحلال والتطوير للمستشفى، والتى تم تخصيص حوالى 30 مليون جنيه لإنشاء مستشفى جديد بديلا عن تلك المستشفى غير الصالحة ولم يتم حتى الآن صرف الاعتمادات المالية لبدء التنفيذ.

وقال محمد حسن أحد اهالى الداخلة فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إنه أثناء دخوله لتلقى العلاج فى قسم الاستقبال منذ عدة أيام فوجئ بسقوط أجزاء من السقف عليه وكاد أن يصاب بجروح هو والممرض الذى يقدم له الخدمة الطبية لولا عناية الله حيث سقطت الأجزاء الكبيرة من الكتلة الاسمنتية على أرضية القسم وهو ما ينذر بخطورة داهمة على حياه العاملين بالمستشفى ومن يترددون عليها من المرضى.

وطالب حسن المختصين بالجهاز التنفيذى بسرعة التحرك لانهاء اعتمادات المستشفى المالية لبدء أعمال الإنشاءات وخاصة أن مركز الداخلة يمثل الشريحة الأكبر سكانيا والأكثر ضغطا على قطاع الصحة الممثل فى مستشفى الداخلة العام وهو ما يستوجب وضعها أولوية عاجلة لبدء التنفيذ.

ومن جانبها أفادت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى تصريح خاص أن مستشفى الداخلة العام بالفعل مدرجة منذ فترة ضمن مشروعات الإنشاء والإحلال والتطوير نظرا لوجود أقسام تحتاج لصيانة عاجلة وتم بالفعل مخاطبة وزارة الصحة فى هذا الشأن وجارى الانتهاء من ألأعمال التخصيص المالى 

وأضافت وكيل الوزارة أنها قامت بزيارة للمستشفى لمتابعة الوضع العام للمنشآت وتفقد العمل بالأقسام للاطمئنان على سلامة المنشآت كما تمت مخاطبة مديرية الإسكان لتشكيل لجنة لفحص المبنى وإعداد تقرير وافى بشأن مدى سلامة المبانى فيه والعمل على تطبيق أسرع الحلول لحين البدء فى أعمال الإنشاءات للمستشفى الجديد.

 

أثناء نقل احد خزانات قسم الاستقبال
أثناء نقل احد خزانات قسم الاستقبال

 

اثناء رفع لافتة القسم
اثناء رفع لافتة القسم

 

نقل محتويات الاقسام المغلقة
نقل محتويات الاقسام المغلقة

 

جانب من الاخلاء
جانب من الاخلاء

 

اعمال الاخلاء
اعمال الاخلاء

 

نقل الاقسام المعرضة للضرر
نقل الاقسام المعرضة للضرر

 

جانب من تفريغ الاقسام
جانب من تفريغ الاقسام

 

اثار التشققات
اثار التشققات

 

المقر الجديد لقسم الاستقبال
المقر الجديد لقسم الاستقبال

 

اثار سقوط السقف
اثار سقوط السقف

 

جانب من تضرر دورات المياه
جانب من تضرر دورات المياه

 

غلق احدى الدورات المتضررة
غلق احدى الدورات المتضررة

 


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