صور.. الأمن وأحياء العاصمة يواجهون الأمطار فى كل المناطق بسيارات شفط المياه





كتب إبراهيم أحمد

شهدت شوارع القاهرة، اليوم الخميس، تحركات مكثفة من أجهزة مديرية أمن العاصمة، بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة، للانتشار السريع والتواجد الفعال منذ بدء هطول الأمطار بغزارة على عدد من مناطق العاصمة، إذ دفعت بأجهزة الشفط المحمولة وسيارات شفط المياه، للتعامل مع الأمطار بسرعة.



سيارات شفط المياه تواجه سقوط الأمطار

وفى إطار التحرك السريع، رصدت الأجهزة الأمنية أبرز المناطق والشوارع التى عانت بسبب السقوط الغزير للأمطار، للعمل على صرف المياه دون تأثير على الطرق والمرافق العامة والممتلكات، وفى سبيل هذا دفعت بعدد من سيارات وأجهزة الشفط على عدد من المحاور المرورية بالعاصمة فى كل القطاعات الجغرافية، للتعامل مع الأمطار والتمركز فى تلك الأماكن لتكون جاهزة وعلى مقربة للتعامل مع أية مستجدات أو عند الحاجة.

سحب مياه الأمطار من ميدان التحرير

ونقل اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تكليفات الوزير اللواء مجدى عبد الغفار لكل جهات المديرية باستنفار كل الجهود لمواجهة حالات سقوط الأمطار والتخفيف من آثارها.



التعامل مع مياه الأمطار وفى إطار خطة التعامل مع المشكلة، شهدت شوارع القاهرة انتشارا مكثفا لرجال المرور، الذين تعاملوا مع الوضع وعملوا على تيسير الحركة المرورية والدفع بأوناش حديثة ومجهزة لرفع السيارات المعطلة نتيجة تساقط الأمطار على مستوى المدينة.



سحب مياه الأمطار من شوارع العاصمة وتتابع غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض من كل الأجهزة المعنية بالمديرية وخارجها، مع هيئة الأرصاد الجوية وإدارة التعامل مع حالات هطول الأمطار بشكل مستمر، للتعامل مع الوضع فى كل مناطق المحافظة، لضمان عدم تأثر العاصمة بالأمطار.